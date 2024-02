So würde unser Reporter aufstellen Diese zwei Fortuna-Verteidiger sind bereit für die Paderborn-Startelf

Meinung | Düsseldorf/Paderborn · Nach den beiden Duellen mit dem FC St. Pauli sind die Düsseldorfer am Sonntag beim SC Paderborn zu Gast. Um die Belastung zu steuern, sind einige Wechsel in der Anfangsformation wohl unausweichlich. Wen unser Reporter in Ostwestfalen aufbieten würde.

04.02.2024 , 07:03 Uhr