Umbau beim Zweitligisten : Diese zwei Veränderungen soll es im Trainerstab von Fortuna geben

Foto: dpa/Piet Meyer 28 Bilder Wer Preußer als Co-Trainer unterstützen könnte

Exklusiv Düsseldorf Christian Preußer hatte in seiner Analyse angekündigt, dass es im neuen Jahr sichtbare Veränderungen bei Zweitligist Fortuna geben wird. Nach Informationen unserer Redaktion geht es dabei unter anderem um zwei Positionen in seinem Trainerteam. Was dort passieren soll.