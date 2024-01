Ein Problem, das sich wiederholt Diese zwei Gesichter beklagt Trainer Thioune bei Fortuna

In der römischen Mythologie gibt es diesen einen Gott, den Gott allen Ursprungs, des Anfangs, des Endes sowie aller Türen und Pforten. Sein Name: Janus. Weil er etliche Gegensätze in sich vereint, erwächst sein Kopf im Laufe der Zeit zum Symbol für Dualität und Zwiespalt; in jedem Guten steckt ebenfalls etwas Schlechtes. Durch ein gewisses Maß an Janusköpfigkeit tut sich in dieser Saison auch Zweitligist Fortuna hervor. Trainer Daniel Thioune sagt: „Meine Mannschaft hat einfach zwei Gesichter.“