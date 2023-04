Wegen neuer Partner für Ticket-Revolution Diese Zukunft hat Henkel als Sponsor von Fortuna

Düsseldorf · Fortuna für alle – mit diesem Konzept will der Zweitligist ganz neue Wege in der Fußballbranche gehen. Langfristig sollen Tickets für alle Heimspiele gratis angeboten werden. Möglich wird dies durch neue Geldgeber. Doch was passiert mit den alten Unterstützern? Was wird aus Henkel?

Aufbruchstimmung bei Fortuna. Der Zweitligist hat die Ticket-Revolution verkündet und dafür neue Unterstützer an Bord geholt. Künftig spielen Hewlett Packard Enterprise (HPE), Provinzial und die Targobank eine strategisch zentrale Rolle in der Umsetzung des neuen Konzeptes. Doch ein Name fehlte: Henkel.