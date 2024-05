Trotz einiger Personalwechsel Diesen Rekord will Thioune am Sonntag mit Fortuna unbedingt aufstellen

Ein Sieg gegen Magdeburg, egal in welcher Höhe, würde dafür genügen, weil bei dann 63 Zählern die Tordifferenz in jedem Fall besser wäre als im Meisterjahr 2017/18, und beim Aufstieg 2011/12 kam Fortuna „nur“ auf 62 Punkte. Aber Thioune will noch mehr. „Wir können in der Rückrundentabelle der Zweiten Liga noch Platz eins schaffen. Und das, obwohl wir in den ersten Wochen des Jahres noch über Platz 18 in diesem Klassement geredet haben.“