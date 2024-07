„Dann haben wir unseren Job erledigt“ Diese Ziele nennt Fortunas U23-Trainer Langeneke für die neue Saison

Wie unerfahren die Truppe des 47-Jährigen ist, schlägt sich auch in den Zahlen nieder. So ist der Kader mit 20,1 Jahren der Jüngste der Regionalliga. Noch hinter den anderen U-Mannschaften wie dem 1. FC Köln II (21,1), dem FC Schalke 04 II (21,8) oder Borussia Mönchengladbach II (20,9 Jahre). 27 Spieler bestücken insgesamt das Aufgebot der „Zwoten“. Weniger als die Hälfte davon waren Teil jener Mannschaft, die in der zurückliegenden Saison erst dem Abstieg entgegentaumelte, in der Rückrunde dann aber spektakulär die Trendwende schaffte und auf Platz elf die Saison beendete.