In Wolfsburg war er unglücklich : Diese Ziele hat Felix Klaus mit Fortuna

Felix Klaus (r.) mit Trainer Christian Preußer. Foto: Frederic Scheidemann

Bad Leonfelden Felix Klaus war vom VfL Wolfsburg nach Düsseldorf eine Etage tiefer gewechselt. Für viele ein beachtlicher Transfer. Doch dem 28-Jährigen fiel es zunächst schwer, sportlich in der neuen Umgebung anzukommen. Mit Fortuna hat er weiter ehrgeizige Ziele. Was er über den Trainer denkt.

Mit Fürth ist er als 16-Jähriger zum ersten Mal ins Trainingslager gefahren, zwölf Jahre später bekommt Klaus nicht mal mehr im Ansatz zusammen, wie oft er schon auf einer solchen Vorbereitungsreise dabeigewesen ist. „Essen, schlafen, trainieren – mehr bleibt eigentlich nicht“, erzählt Klaus.

Was sich mit Christian Preußer verändert hat? „Er will, dass wir viel laufen“, sagt Klaus. „Gegenpressing wird ein großes Thema sein. Er will von der Offensive die tiefen Laufe sehen – das heißt: du musst fit sein.“ Preußer hat ihm bislang ein gutes Gefühl vermittelt, was vielleicht auch daran liegt, dass beide einmal in Freiburg gearbeitet haben. Klaus spielte 2013 bis 2015 für die Profis und die Zweitvertretung, Preußer war bekanntlich die vergangenen fünf Jahre für die U23 der Breisgauer verantwortlich. Klaus sagt: „Ein Ex-Freiburg-Trainer – top für mich. Es macht Spaß auf jeden Fall.“

Als er im Winter aus Wolfsburg gekommen war, da hatte er gleich in Aue eine starke Partie abgeliefert, kam danach aber nicht mehr so in sein Spiel. Erst am Ende der Saison wurde es deutlich besser. „Mir tut eine normale Vorbereitung gut, ich hoffe, dass ich verletzungsfrei durchkomme.“

Erklärtes Ziel von Klaus war es bei seinem Wechsel nach Düsseldorf, sofort den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Das gelang nicht. Warum war der Schritt trotzdem richtig? Klaus sagt: „Weil ich spielen wollte. Meine Familie hatte gesehen, dass es mir mit der Situation in Wolfsburg nicht mehr gut ging. Jetzt schauen wir mal, wo uns unser Weg in dieser Saison hinführt.“ In Wolfsburg stand er nur sechsmal auf dem Platz, in Düsseldorf 16-mal.

Nun hofft er, dass wieder etwas mehr Normalität Einzug hält und auch die Zuschauer wieder in Deutschland in die Stadien dürfen. Für sich ganz persönlich erhofft er sich sportlich eine deutliche Steigerung seiner Ausbeute im Vergleich zur Vergangenheit. Für Fortuna kam er auf zwei Treffer und vier Vorlagen, also sechs sogenannte Scorerpunkte: „Über zehn möchte ich schon gerne kommen, aber am Ende ist es ja immer so, man will gut spielen, der Mannschaft helfen und ausreichend Punkte holen. Man will so viel rausholen, wie es geht.“