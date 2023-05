Nach 3:2 gegen Karlsruhe Diese Ziele gibt Fortunas Trainer für den Rest der Saison aus

Die Anerkennung seines Coachs verdiente sich de Wijs mit der abschließenden Aktion des Spiel dennoch, obwohl alles so ganz sicher nicht geplant war. „Der Junge ist eine Mentalitäts-Bestie“, sagt Thioune. „Es gehört nicht unbedingt zu meinem Trainer-Repertoire, dass ich bei so einem engen Spiel sagen würde: Wir rennen in der letzten Minute mit den Innenverteidigern in die Box! Das war ein Moment, in den Jordy alles reingebracht hat. Es wäre ihm zu wünschen, dass das jetzt dieser Brustlöser wäre. Dass er weiß, wie gut er ist.“ Eine Erkenntnis, die dem 28-Jährigen in der Zeit auf der Ersatzbank offenbar ein bisschen abhanden gekommen war.