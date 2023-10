Das nächste „nicht alltägliche“ Duell Diese Wünsche muss Fortuna-Coach Thioune vor dem Osnabrück-Spiel erfüllen

Düsseldorf · Erst der Hamburger SV, nun der VfL Osnabrück: Für Daniel Thioune steht am Freitag das zweite besondere Spiel in Folge an. Welche Wünsche er vorher erfüllen muss. Wer ihm dabei hilft.

03.10.2023, 14:03 Uhr

46 Bilder So viel geben Fortuna und andere Klubs für Berater aus 46 Bilder Foto: pictureshooting.AT/Albert Mikovits/Albert Mikovits