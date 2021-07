Und noch ein Angebot macht er Preußer : Zimmermann würde bei Fortuna gern auf einer anderen Position spielen

Foto: Frederic Scheidemann 30 Bilder Das ist Matthias Zimmermann

Exklusiv Düsseldorf Er gehört mittlerweile zu den dienstältesten Spielern bei Fortuna. Matthias Zimmermann ist seit vier Jahren in Düsseldorf – und geht es nach ihm, bleibt es auch noch lange so. Was der Rechtsverteidiger sich für eine Position vorstellen kann. Welche Verantwortung er im Team übernehmen möchte.