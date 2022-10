Nach Vorfall in Karlsruhe : Diese Wette hat Fortuna-Trainer Thioune mit RP-Reporter

Düsseldorf Daniel Thioune lebt ein Fußballspiel. Die 90 Minuten springt der 48-Jährige immer am Rande der Legalität durch seine Coachingzone. Und auch Schiedsrichter-Entscheidungen werden von ihm kommentiert. Beim Auswärtsspiel in Karlsruhe ist er etwas zu weit gegangen. Daraus ist diese Wette entstanden.

In Karlsruhe ist er von Schiedsrichter Florian Heft mit der Gelben Karte zur Räson gerufen worden. Nach einer Aktion auf dem Feld wähnte er seine Mannschaft benachteiligt und machte sich lautstark Luft. Thioune erklärt lachend: „Ich habe dieses Polster einfach weggetreten. Wenn man sich die Aufnahmen noch einmal ansieht und beobachtet, wie es immer und immer wieder von rechts nach links fliegt! Ich hatte mich echauffiert über ein vermeintliches Handspiel, welches ja keins war. Laut dem Reglement ist eine Ballberührung vom Oberschenkel direkt an den Arm eine Aktion, die der Spieler nicht kontrollieren kann.“

Ob er die Gefahr sieht, in dieser Saison wegen zu vieler Verwarnungen gesperrt zu werden, wird er von unserer Redaktion gefragt. „Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Herr Costa“, sagt Thioune. „Sie werden nicht erleben, dass ich vier Gelbe Karten bekomme. Zumindest nicht in einer Saison!“ – „Deal?“ – Thioune: „Absoluter Deal! Wenn ich wirklich in einer Saison vier Gelbe Karte bekommen sollte, dann lade ich Sie zum Essen ein. Deal.“ Bisher wähnt sich Thioune noch auf der sicheren Seite – denn in dieser Spielzeit war es bislang seine erste Verwarnung. Aber, wie sagen Trainer immer so schön: Die Saison ist ja noch lang.