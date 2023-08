Landsleute und Nachbarn Diese Vorgänger hatte Isak Johannesson im Fortuna-Trikot

Atli Edvaldsson – ja, das ist ein Name. In Düsseldorf ohnehin, wo der sympathische Isländer von 1981 bis 1985 vier sehr erfolgreiche Jahre hatte. 41 Tore in 135 Pflichtspielen stehen für Edvaldsson zu Buche, und deshalb erinnern sich die Fans des Zweitligisten gern an den hochgewachsenen Stürmer. Doch nicht nur die Fans in der Landeshauptstadt, auch die auf der kalten Insel, die seine Heimat war.