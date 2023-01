Michaty über Suche nach Winterzugang Diese Verstärkung wünscht sich Fortunas U23-Trainer

Das mittlerweile leidige Thema mangelnder Konsequenz in Offensive wie Defensive riss der 49-Jährige anschließend zumindest an. Doch er schob gleich hinterher: „Die Jungs haben es engagiert gemacht. Und ich will da jetzt auch nicht zu hart ins Gericht gehen, wenn man sieht, wer letztendlich noch fehlt.“ Tatsächlich werden namentlich Tom Geerkens und Niko Vukancic – beide weilten bis Sonntag mit den Profis im Trainingslager in Marbella – als wichtige Säulen zeitnah zurückkehren, und auch Flügelspieler Maxim Schröder soll zu Wochenbeginn wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen.