Nach dem 1:2 in Heidenheim : Diese Verletzungen tun Fortuna richtig weh

Heidenheim Es war ein rundum gebrauchter Abend für die Düsseldorfer. Ein Spiel in Heidenheim verloren, das sie absolut nicht verlieren mussten – und dann auch noch mehrere erhebliche Verletzungen von Stammspielern. Was die Beteiligten zu einer Partie sagten, die man am liebsten schnell abhaken möchte.

Andre Hoffmann ist selten um Worte verlegen. Spektakuläre Siege vermag Fortunas Kapitän ebenso sachlich einzuordnen wie schmerzhafte Niederlagen. Nach dem 1:2 beim 1. FC Heidenheim am Freitagabend stand dem 29-Jährigen aber doch der Frust ins Gesicht geschrieben. „Das hier tut schon weh“, gab er zu – kein Wunder, hatten die Düsseldorfer doch in der Voith-Arena mehr verloren als nur drei durchaus mögliche Punkte und die Tabellenführung zumindest bis Samstagnachmittag.

Weit stärker als die vergebene sportliche Chance schmerzte der Verlust von mehreren Stammspielern, die sich im hektischen Geschehen von Heidenheim teilweise erheblich verletzten. Den Anfang machte dabei Jordy de Wijs, der sich noch vor der Pause eine Adduktorenverletzung zuzog und den Weg für Christoph Klarer freimachen musste.

Es folgten eine Oberschenkelverletzung von Daniel Ginczek sowie ein satter Schuss gegen den Kopf von Jorrit Hendrix, der zwar zunächst scheinbar ohne Folgen blieb. Einige Minuten später sank der 27-Jährige dann jedoch zu Boden, musste behandelt und schließlich ausgewechselt werden.

„Jorrit hat eine Gehirnerschütterung erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden“, berichtete Trainer Daniel Thioune hinterher. „Ihm geht es überhaupt nicht gut, er wurde schon ordentlich ausgeknockt. Er wird über Nacht zur Beobachtung dortbleiben müssen.“ Das war dann im Endeffekt allerdings doch nicht nötig: Der Niederländer durfte die Klinik noch am späten Abend wieder verlassen und übernachtete im Hotel. Am Samstagmorgen trat er dann, chauffiert von Chef-Physio Carsten Fiedler, die Heimfahrt an.

Mit Hendrix‘ Ausfall in der nächsten Partie gegen Hansa Rostock am Samstag (20.30 Uhr, Arena) muss Fortuna dennoch rechnen, denn die DFL sieht nach jeder Gehirnerschütterung eine Zwangspause vor, bis ein sogenanntes Baseline-Screening zweifelsfrei beweist, dass im Kopf alles wieder völlig normal funktioniert. Und es kann noch happiger kommen, denn auch Andre Hoffmann und Rouwen Hennings bekamen in Heidenheim etwas ab, konnten das Auslaufen am Samstagmorgen nicht mitmachen und müssen sich eingehenderen Untersuchungen unterziehen.

Am schlimmsten erwischte es aber wahrscheinlich Ginczek. Der Stürmer musste mit dick bandagiertem Oberschenkel in die Kabine geführt werden, weil er kaum allein gehen konnte. Zuschauer, die in unmittelbarer Nähe auf der Tribüne saßen, sprachen davon, „einen Knall gehört“ zu haben, als der 31-Jährige verletzt zu Boden ging; da kann man nur hoffen, dass nicht allzu viel kaputt gegangen ist. „Eine schwere Muskelverletzung“, nahm der Trainer nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung an; ein MRT wird näheren Aufschluss bringen.