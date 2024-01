Viel Geld auf dem Spiel Diese wichtigen Verhandlungen laufen bei Fortuna hinter den Kulissen

In Düsseldorf gibt es eine schmucke Arena. Davon konnte sich unlängst einmal mehr ein großes Publikum überzeugen. Bei der Handball-Europameisterschaft wurde Geschichte geschrieben – 53.586 Fans in Stockum. Hernach posierten die Macher des Zuschauer-Weltrekords für den Hallenhandball stolz. Außergewöhnliche Momente gab es schon viele in dem offiziell 2005 eröffneten Stadion.