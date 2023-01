Aufklärung nach Generalprobe Diese Verbindungen hat Fortuna-Trainer Thioune zu Regionalligist

Ein wenig niedersächsische Heimat war am eisigen Freitagabend in den Arena-Sportpark gekommen. Nur knapp 60 Kilometer trennen Rehden, das 2300-Seelen-Dorf im Landkreis Diepholz, von Osnabrück, dem Wohnort und der langjährigen Wirkungsstätte von Fortunas Trainer Daniel Thioune. Kein Wunder, dass der 48-Jährige beim unspektakulären 1:0-Testspielsieg seiner Mannschaft gegen den in Rehden beheimateten Nord-Regionalligisten BSV auf einige altbekannte Gesichter traf.