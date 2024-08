So würde unser Reporter aufstellen Diese Umstellungen könnten Fortuna gegen den KSC helfen

Never change a winning team? Sicher ein nettes Motto, das sich ein schlauer Brite vor einem gefühlten Jahrhundert hat einfallen lassen. Und es gibt ja auch tatsächlich wenige Gründe, eine erfolgreiche Mannschaft zu verändern – was somit auch für Fortunas Startelf für die Zweitligapartie gegen den Karlsruher SC gilt. Und doch würde ich am Samstag (Anstoß 13 Uhr, Arena) an zwei Schrauben drehen.