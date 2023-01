Beim Rückrundenstart gegen Magdeburg Diese Überraschung plant Thioune für die Startelf

Am Freitag eröffnet Fortuna mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg die Rückrunde in der Zweiten Liga. Das Ziel der Düsseldorfer ist klar gesteckt: Sie wollen mehr Punkte holen als in der Hinrunde. 26+ lautet also die Devise. Dafür hat Trainer Daniel Thioune in den vergangenen Wochen noch einmal an einigen Stellschrauben gedreht. Vor der Partie gegen den Aufsteiger wirft das natürlich noch einige Fragen auf.