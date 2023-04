Tanaka, Hendrix und Sobottka raus Diese Rolle spielt Karbownik in Mittelfeld-Überlegungen von Fortuna-Trainer Thioune

Für den japanischen Nationalspieler kommt die schwere Verletzung zur Unzeit, hat er sich doch eindrucksvoll gerade aus dem Leistungsloch, in das er nach der Weltmeisterschaft in Katar gefallen ist, befreit. „Ich will nicht vom besten Ao Tanaka sprechen, den wir bisher in Düsseldorf gesehen haben, aber zumindest vom konstantesten, was die letzten beiden Spiele betrifft. Da hat er gezeigt, warum er eine WM gespielt hat“, lobt Thioune.