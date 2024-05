Personal, Positionen, Finanzen Diese verschiedenen Transferszenarien hat Fortuna in der Schublade

Sonderlich komfortabel scheint die Ausgangslage auf den ersten Blick nicht zu sein, weil sie geprägt ist von Unklarheit und Abwarten. Erst in gut anderthalb Wochen wissen Fans, Mannschaft und vor allem die Verantwortlichen von Fortuna, in welcher Liga es für den Klub nach der Sommerpause weitergeht. Setzen sich Trainer Daniel Thioune und seine Schützlinge in der Relegation gegen Köln, Union, Mainz oder Bochum – die endgültige Entscheidung darüber fällt am Samstag – durch, starten sie bald in der Bundesliga. Andernfalls bleiben sie zweitklassig, was für die Personalplanung einen himmelweiten Unterschied bedeutet.