Für mögliche Verstärkungen im Winter Diese Streichliste gibt es bei Fortuna

Über die Bewertung von Transfers gibt es immer diese und jene Meinung. Manchmal ist es eine Frage der Zeit. Manchmal der Konstellation innerhalb eines Teams. Manchmal gibt es Überraschungen. Manchmal böse Enttäuschungen. So gesehen hat die Transferbilanz von Fortuna viel Licht, aber genauso auch Schatten mit sich gebracht. Es konnten Planstellen besetzt werden, aber an mindestens ein, zwei Stellen läuft es noch immer nicht so rund.