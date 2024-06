Vor Beginn der neuen Saison Diese Themen abseits des Rasens muss Fortuna jetzt angehen

Es ist gar nicht so einfach, in diesen Tagen nicht an Fußball zu denken. Jeden Tag flimmern mindestens zwei und manchmal sogar drei Spiele der Europameisterschafts-Endrunde über die Bildschirme, wenn nicht sogar live in der Düsseldorfer Arena gekickt wird. Zudem ist da ja schon die Vorfreude auf den 3. Juli, wenn Fortunas Cheftrainer Daniel Thioune seine Schützlinge wieder zum ersten Training nach dem Urlaub in den Arena-Sportpark bittet.