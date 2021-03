Okoye, Kramer, Dahoud : Diese Fortuna-Talente machten anderswo Karriere

Foto: Falk janning/Falk Janning 35 Bilder Diese Fortuna-Talente zogen zu anderen Klubs

Update Düsseldorf Einige spielen mittlerweile bei großen Vereinen. Einer von ihnen ist sogar Weltmeister geworden. Was sie eint? Alle haben zumindest einen Teil ihrer Ausbildung bei Fortuna absolviert. Aus ganz unterschiedlichen Gründen sind sie aber nicht geblieben. Warum es so gekommen ist. Um welche Spieler es geht.

Diese Entwicklung haben Fortunas Verantwortliche Maduka Okoye wohl nicht zugetraut. Vor der laufenden Saison ließen die Düsseldorfer den Torwart ablösefrei zu Sparta Rotterdam in die niederländische Eredivisie wechseln. In Holland legte der 21-Jährige so richtig los. Nationaltrainer Frank de Boer bezeichnete Okoye nach einem Spiel gegen Eindhoven als einen der „besten Keeper der Eredivisie“.

Doch der Schlussmann befindet sich in illuster Gesellschaft. Denn noch eine ganze Reihe weiterer Spieler haben zwar in Düsseldorf mindestens Teile ihrer Ausbildung absolviert, sind dann aber nicht weitergekommen, wurden weggeschickt oder haben aus anderen Gründen Düsseldorf verlassen – um dann woanders Karriere zu machen. Teilweise eine große Karriere.

Es gehört wohl eher zu den in Vergessenheit geratenen Dingen, dass sogar ein Weltmeister darunter ist. Das prominenteste Beispiel ist Christoph Kramer. Bei Fortuna spielte er noch in der U17, ehe er beim VfL Bochum, Bayer Leverkusen und später bei Borussia Mönchengladbach so richtig herauskam.

Foto: Frederic Scheidemann 53 Bilder Fortunas Rekordspieler in der Zweiten Liga

Und auch Mo Dahoud schob nach seiner Zeit in der Fortuna-Jugend ebenfalls in Mönchengladbach und dann in Dortmund seine Karriere so richtig an. Mitunter konnten die Düsseldorfer die Spieler gar nicht halten, weil die Zugkraft anderer Klubs viel zu groß war; manchmal wurde ein Talent aber auch schlicht falsch eingeschätzt.

Sami Allagui ist ein Fall, bei dem man zunächst überhaupt nicht verstehen kann, warum er nicht in Düsseldorf seine nächsten Schritten ging. Er stammt aus Meerbusch-Büderich, hat viele Jugendmannschaften von Fortuna durchlaufen. Bei den Profis ist er aber dann nicht gelandet. Er wurde marokkanischer Nationalspieler und stand als Profi bei etlichen großen Klubs unter Vertrag.