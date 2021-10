Dahoud, Kramer, Okoye und Co. : Diese Talente verließen Fortuna und wurden Profis

Düsseldorf Wussten Sie, dass ein Weltmeister von 2014 in der Jugend von Fortuna gekickt hat? Und nicht nur er, viele weitere bekannte Spieler haben mal in Düsseldorf gespielt. Profi wurden sie allerdings woanders. Wer alles dazugehört.

Mahmoud Dahoud Der heutige BVB-Spieler startete seine Fußball-Laufbahn im Langenfelder Ortsteil Reusrath. Sein Talent am Ball war schnell zu sehen, weshalb er 2009 im Alter von 13 Jahren zur Fortuna nach Düsseldorf wechselte. Doch dort fiel er so stark auf, dass er bereits ein Jahr später im Nachwuchsleistungszentrum von Bundesligist Borussia Mönchengladbach aufgenommen wurde. Dort durchlief er die restlichen Jugend-Mannschaften, bevor er unter Trainer Lucien Favre 2014 in einem Pflichtspiel der Lizenzspielermannschaft debütierte. Heute hat Dahoud über 100 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel und feierte in der vergangenen Saison den DFB-Pokalsieg mit Borussia Dortmund.