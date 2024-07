Spannende Nachwuchskicker Welche Talente man bei Fortunas U23 besonders im Blick haben sollte

Daniel Bunk wird der Sprung zu den Profis schon länger zugetraut. Ohne Zweifel ist er eines der größten Talente der Rheinländer. In der vergangenen Rückrunde warf ihn ein gebrochenes Schlüsselbein aus der Bahn, als er gerade in Schwung kam. Bei seinem Comeback am Ende der Spielzeit konnte er jedoch schon wieder andeuten, was in ihm steckt. So nahm er ein persönliches Erfolgserlebnis mit in die Vorbereitung der neuen Saison, als er beim letzten Heimspiel gegen den SV Rödinghausen traf.