Richtiger Kniff zum richtigen Zeitpunkt Diese taktische Umstellung hat Fortuna zum Sieg in Darmstadt geführt

Andre Hoffmann war durchaus etwas überrascht. „In der Vergangenheit“, sagte der Kapitän von Zweitligist Fortuna nach dem 2:0-Sieg beim SV Darmstadt 98 am Sonntag, „hat der Gegner in Heimspielen, gerade unter dem Coach Torsten Lieberknecht, deutlich höher attackiert. Wahrscheinlich war auch ein gewisser Respekt da.“ Sicherlich sogar, denn den Südhessen war wahrscheinlich nicht verborgen geblieben, welch eine starke Saison die Düsseldorfer zuletzt gespielt hatten – doch dieser Respekt sorgte auch dafür, dass sich am Böllenfalltor zum Saisonauftakt eine eher zähe erste Hälfte entwickelte.