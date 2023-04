Am Sonntag in Bielefeld Diese Taktik holt Fortunas Trainer aus der Schublade

Arminia sei von der Qualität des Kaders her eben kein Tabellen-Vierzehnter, betont er. „Das ist ein Bundesliga-Absteiger, zudem einer, der in den vergangenen Jahren große Talente wie Robin Hack und Janni Serra eingesammelt hat. Dazu Masaya Okugawa, Bastian Oczipka und ein absoluter Leuchtturm wie Fabian Klos. Die Wende in Bielefeld erinnert mich ein bisschen an Fortuna in der Vorsaison.“ Und da soll das rheinische Original am Sonntag doch bitteschön besser sein als die ostwestfälische Kopie.