Im Spiel gegen den KSC Diese Systemänderung täte Fortuna am Sonntag gut

Meinung | Düsseldorf · Es gibt einiges wiedergutzumachen für Fortuna. Das Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag bietet die Möglichkeit, den miesen Eindruck von der 0:2-Pleite in Nürnberg schnell abzuhaken. Dafür würde sich eine taktische Umstellung anbieten, meint unser Reporter. Welche das ist. Wer in Frage kommt.

30.04.2023, 07:02 Uhr

Fortuna hat aufregende Tage hinter sich. Zunächst am vergangenen Samstag die 0:2-Pleite beim abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg, bei der die Art des Zustandekommens weit schlimmer war als das Ergebnis selbst. Dann der internationale Rummel um die Ticket-Revolution beim Projekt „Fortuna für alle“, mit der der Zweitligist die Fußballszene völlig aufgemischt hat. Und in dieser Gemengelage aus sportlichem Tiefpunkt und Aufbruchstimmung kommt nun das Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr). Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sind die Sponsoren hinter Fortunas Ticket-Revolution