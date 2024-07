Aufsteiger muss zahlen Diese Strafe kassiert Holstein Kiel für Chaos bei Fortuna-Spiel

Die Szenen sind noch in bester Erinnerung. Wobei „bester“ in diesem Fall ein nicht ganz zutreffendes Adjektiv ist, da sich zumindest die Erinnerungen der an diesem Abend im Holstein-Stadion von Kiel anwesenden Düsseldorfer Zuschauer eher im negativen Bereich befinden. Durch ein glückliches 1:1 gegen die Fortuna war die KSV Holstein am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison direkt in die Bundesliga aufgestiegen – gefolgt von chaotischen Szenen auf und rund um den Platz.