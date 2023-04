„Saison ist nach oben hin gelaufen“ Diese Stärken der Fortuna sind entschlüsselt

Als Christoph Klarer in die Interviewzone des Max-Morlock-Stadions kommt, wird schnell klar: Das war keine ganz normale Niederlage, wie sie nun einmal passieren kann im Fußball. Das 0:2 beim 1. FC Nürnberg ist Fortunas Innenverteidiger sichtlich in die Glieder gefahren, der 22-Jährige wirkt beinahe so entsetzt, als hätte er eben einen schweren Unfall mitansehen müssen. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte heute“, sagt der Österreicher fassunglos. „Ich kann es mir nicht erklären, wahrscheinlich genauso wenig wie die Zuschauer.“