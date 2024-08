„Geißböcke“ kommen im September Diese Kölner freuen sich aufs Rheinderby gegen Fortuna

Noch vor der Jahrtausendwende trafen die Rivalen regelmäßig aufeinander, doch danach trennten sich die Wege der rheinischen Klubs, denn die Düsseldorfer rutschten in die Viertklassigkeit ab und sollten so erst 14 Jahre später wieder auf die „Geißböcke“ treffen. Diese waren wiederum ein Jahr vor dieser Partie in die Zweite Liga abgestiegen, parallel zum Bundesliga-Aufstieg der Rot-Weißen. Das gleiche Szenario spielte sich einige Jahre später erneut ab: 2018 gelang den Düsseldorfern der Sprung in die höchste Spielklasse, während der FC abstieg.