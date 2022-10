Nach der Hinrunde mit wenig Spielzeit, galt es als sicher, dass Nmecha wieder in der VfL Geschäftsstelle für eine Leihe vorstellig wird. In den letzten drei Spielen unter Kovac kam der U21-Nationalspieler zu viel Spielzeit. Sogar im vorläufigen WM-Kader. So natürlich komplett unrealistisch für Fortuna.