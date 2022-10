Planungen beim Zweitligisten laufen : Diese Spieler könnten im Winter bei Fortuna auf dem Zettel stehen

Düsseldorf Der Kader Fortunas erweist sich als deutlich ausgeglichener als noch in den vergangenen Jahren. Doch ist er auch tauglich, um ganz oben in der Zweiten Liga mitzuspielen? Auf welchen Positionen etwas gemacht werden sollte, wer auf dem Markt ist. Diese Nachbesserungen könnte es im Winter geben.

Im Fußball kann sich von heute auf morgen viel ändern. Verletzungen, sportliche Entwicklung, die eigenen Erwartungen, denen man hinterherhinkt – und schon erhöht sich der Druck auf die handelnden Personen, auf dieser oder jener Position noch etwas zu machen. In den vergangenen Jahren war die Aufgabenstellung für die sportliche Leitung der Fortuna früh zu formulieren: In fast jedem Mannschaftsbereich tat mal mehr, mal noch mehr Auffrischung gut. Diesmal stellt sich alles deutlich kniffliger dar.

Fortuna rangiert auf dem sechsten Platz in der Zweiten Liga. Nur sechs Punkte hinter Rang zwei (direkter Aufstiegsplatz) beziehungsweise fünf Zähler bis zu Rang drei, der für die Relegation berechtigt. Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber werden sich nicht unmittelbar unter Druck sehen, schließlich wird der Kader aktuell geplagt von einer abnormen Anzahl von Verletzten. Kommen die zurück, so die Hoffnung, habe man schließlich auch wieder mehr Möglichkeiten.

Richtig, weil der Kader mittlerweile über deutlich mehr Qualität als in einigen vorangegangen Spielzeiten verfügt, in denen das Konstrukt deutlich mehr geflattert hat, allerdings auch wegen der ewigen Unruhe im Umfeld. Falsch, weil es auf einigen zentralen Positionen einfach nur unzureichend Alternativen gibt und so auch die Entwicklung innerhalb des Kaders stockt.

Es ist mehr als offensichtlich, dass die Flügel von Fortuna die größte Baustelle sind. Kristoffer Peterson hat auf der linken Seite lange Zeit fast keine Impulse eingebracht; ob sein aktueller Aufwind anhält, ist noch ungewiss. Aber auch der hoch eingeschätzte Felix Klaus bekommt nicht die Konstanz in sein Spiel, die es braucht, um verlässlich Leistungsträger zu sein. Fakt ist aber natürlich auch: Das Budget für etwaige Veränderungen ist knapp bemessen.

Und so kann man sich noch vieles ausmalen. Es wird keinen großen Rundumschlag geben können. Sondern maximal ganz punktuelle Nachbesserungen – in der Priorität, die Cheftrainer Daniel Thioune vorgeben muss. Und zu allem Überfluss geht es logischerweise zuvorderst auch darum, ob es im Winter überhaupt eine Verfügbarkeit an geeignetem Personal gibt.

Vieles wird auch davon abhängen, wie realistisch die Führungsetage die Chancen einschätzt, bereits in dieser Saison den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Sollte man nach dem letzten Spieltag der Hinrunde am 11. November noch immer in Schlagdistanz zur Spitze sein, dürfte das die Bereitschaft, noch einmal im vertretbaren Rahmen zu investieren, deutlich steigern – ganz anders, wenn die Aussichten auf Erfolg eher im theoretischen Bereich liegen sollten.

Es gibt in jedem Fall eine Reihe von Namen, die es sicherlich wert sind, zumindest einen Blick auf sie zu werfen. Spieler, die noch immer ohne Verein sind, aber weiter auf eine Chance warten. Aber auch solche, die sich bei ihrem jetzigen Arbeitgeber bislang nicht durchgesetzt haben, aber vielleicht bei Fortuna wichtige Impulse geben könnten.