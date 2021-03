Der 18fümmenneunzich-Blog : Das sind Fortunas Rekordspieler in der Zweiten Liga

Fortuna hat das Tauziehen um Kenan Karaman für sich entschieden. Der türkische Verband hatte den Stürmer bereits am Montag bei der Nationalmannschaft begrüßen wollen, die in der kommenden Woche WM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande (24. März), in Norwegen (27. März) und gegen Lettland (30. März) bestreitet. Fortunas sportliche Leitung dagegen wollte Karaman unbedingt beim wichtigen Zweitliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum am Montag (20.30 Uhr) noch dabeihaben. Nach zähen Verhandlungen ist es Sportvorstand Uwe Klein nun gelungen, Trainer Uwe Rösler diesen Wunsch zu erfüllen. Der 27-Jährige darf gegen Bochum noch mitmischen und reist erst dann zur Nationalmannschaft.