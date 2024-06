Sportdirektor Weber zum Stand der Dinge Diese Spieler werden beim Trainingsstart der Fortuna fehlen

In Düsseldorf und ganz generell in NRW gibt es derzeit vor allem zwei große Gruppen. Die eine ist gerade in Urlaub, genießt die Sonne oder die EM oder am besten beides. Die andere steuert auf die Sommerferien zu und freut sich jetzt schon auf Meer oder Berge. Christian Weber passt in keine dieser Gruppen: Fortunas Sportdirektor arbeitet hart am Kader für die Anfang August beginnende Saison und nimmt sich dabei höchstens mal eine Kaffee- oder Mittagspause.