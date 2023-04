U23 in der Regionalliga Diese Serie will Fortunas „Zwote“ stoppen

Düsseldorf · Am Samstag trifft Fortuna Düsseldorfs U23 auf Fortuna Köln. Dabei will sie ihre Serie von Spielen ohne Gegentor natürlich fortsetzen, eine andere dafür aber endlich beenden. Was ihr Trainer Nico Michaty zum kommenden Spiel sagt. Welche Erwartungen es gibt. Alles zur Partie.

14.04.2023, 14:32 Uhr

Von Justus Stelly

Seit vier Spielen sind Fortunas U23-Fußballer jetzt schon ohne Niederlage in der Regionalliga West. In diesen vier Partien mussten sie kein einziges Gegentor hinnehmen und konnten sich ein Neun-Punkte-Polster auf die Abstiegszone erspielen. Beim Heimspiel am Samstag gegen Fortuna Köln (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) soll dieser Lauf natürlich aufrecht erhalten bleiben und gleichzeitig eine andere Serie beendet werden. Hier geht es zur Bilderstrecke: So sieht das Restprogramm von Fortuna und den anderen Spitzenteams aus