Vor dem Rückrundenstart Diese sechs Fortuna-Profis bekommen besonderes Prädikat

In den 1970er- und 1980er-Jahren war es auf den Schulhöfen, in der Frühstückspause am Arbeitsplatz und in den Stehcafés das ganz große Thema. Wenn das Fachmagazin „Kicker“ in den Sommer- und Winterpausen seine „Rangliste des deutschen Fußballs“ veröffentlichte, gab es tagelang kaum ein anderes Gesprächsthema unter Deutschlands Fußballfans.