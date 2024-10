Den Aufwärtstrend fortsetzen Diese schwierige Aufgabe muss Fortunas U23 meistern

Düsseldorf · Am Wochenende wartet ein harter Brocken auf die „Zwote“. In der Partie bei Rot-Weiß Oberhausen soll der dritte Sieg in Folge her, doch die Gastgeber spielen bislang eine starke Saison. Was RWO besonders auszeichnet und warum die Flingerner trotzdem Punkte mitnehmen könnten.

04.10.2024 , 16:02 Uhr

