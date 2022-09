Bittere Statistik : Diese Schwäche wird für Fortuna zum echten Problem

Düsseldorf Der Düsseldorfer Zweitligist hat in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt ein Problem behoben, was 2017 den damaligen Trainer Friedhelm Funkel noch sehr beschäftigte. Dafür hat sich eine andere Baustelle geöffnet, mit der nun Daniel Thioune seine Mühe hat. Worum es dabei geht.

Es ist noch keine Ewigkeit her, gerade einmal fünf Jahre, da hatte ein Fortuna-Trainer einen großen Wunsch. Friedhelm Funkel war das, und ihm war es nach seinem Amtsantritt im März 2016 zwar gelungen, die Mannschaft vor dem Absturz in die Dritte Liga zu retten und sie in der Folgesaison soweit zu stabilisieren, dass sie nicht mehr in Abstiegsgefahr geriet. Wonach Fortuna unter Funkel aber weiter vergeblich suchte, war Heimstärke.

„Es muss uns einfach wieder gelingen, die Arena zu einer Festung zu machen“, fordete das Trainer-Urgestein damals, und die Tabelle belegte sein Problem. In der Zweitliga-Saison 2016/17 belegte Fortuna in der Auswärtsrangliste des deutschen Unterhauses Platz sechs, nur ein Pünktchen hinter dem Zweiten Dynamo Dresden. Zu Hause jedoch reichte es nur zu Rang 17; magere 19 Zähler sorgten dafür, dass allein der damalige Absteiger Karlsruher SC noch schlechter abschnitt. Kein Wunder, dass es auch in der Gesamttabelle nur Platz elf wurde.

Wenn man die aktuelle Situation betrachtet, kann man sich das damalige Problem nur noch schwer vorstellen. Von der Aufstiegssaison 2017/18 an schnitt Fortuna im Vergleich zwischen Heim- und Auswärtsleistungen auf der eigenen Scholle stets besser ab. So gesehen ist Funkels Wunsch aus dem Sommer 2017 also in Erfüllung gegangen – aber so richtig glücklich ist sein Nach-Nach-Nachfolger damit auch nicht.

„Wir brauchen eine gewisse Konstanz in unserem Spiel. Es würde uns guttun, auch mal auswärts zu gewinnen, damit wir oben den Anschluss halten können“, sagte Daniel Thioune nach der jüngsten 0:2-Niederlage beim Hamburger SV. Für sich genommen war diese Partie sicher kein Beinbruch, hatte sich der Top-Aufstiegsfavorit doch gegen die stark dezimierten Düsseldorfer von seiner besten Seite gezeigt. Problematisch ist eher, dass das Spiel im Gesamtzusammenhang der Ära Thioune keine Ausnahme darstellt.

Die Zahlen sprechen da eine deutliche Sprache. Seit Thioune im Februar sein Amt als Cheftrainer übernahm, trat Fortuna in der Liga jeweils elfmal zu Hause und auswärts an. In der Arena sind die Düsseldorfer dabei noch ungeschlagen, holten mit acht Siegen und drei Unentschieden 27 Punkte. Von den elf Partien auf fremdem Rasen gewannen sie dagegen nur zwei; Punktausbeute: elf.

In der aktuellen Saison fällt die Diskrepanz noch deutlicher aus. Vier Siege und ein Remis daheim, ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auswärts. Für die Auswärtstabelle der Zweiten Liga bedeutet das nur den neunten Platz, für die Heimtabelle jedoch Platz drei, nur einen Punkt hinter dem Zweiten Darmstadt, der allerdings schon eine Begegnung mehr vor den eigenen Fans ausgetragen hat. Sprich: Falls Fortuna nach der Länderspielpause gegen Bielefeld gewinnt, wäre sie alleiniger Zweiter hinter dem SC Paderborn.

Eine Heimmacht sind die Rot-Weißen also geworden – zu Lasten der Ausbeute bei ihren Gastspielen. „Es ist ja nicht so, dass ich es den Jungs verbiete, auswärts genauso aufzutreten wie zu Hause“, hat der Trainer schon vor dem HSV-Spiel mit einem Schuss Sarkasmus gesagt. „Aber in der Arena sind wir wie zuletzt gegen Rostock immer gut getragen worden, und das Selbstvertrauen wächst natürlich über Ergebnisse.“

Der 48-Jährige wäre sofort zu einem ungewöhnlichen Tausch bereit. „Ich hätte gern zwei oder drei Heimspiele verloren, wenn ich dafür ein paar Auswärtssiege mehr bekommen hätte“, erklärte Thioune, „damit erst gar nicht so was entsteht wie: Auswärts brauchen wir eben ein bisschen länger.“ Seine Ansprache an die Mannschaft, so versichert er, sei vor Spielen in fremden Stadien nicht anders als vor denen in der Arena, für die Taktik gelte grundsätzlich das Gleiche.