Auch im Test gegen Almelo : Diese Schwäche der Fortuna wiederholt sich ständig

Test vor leeren Rängen: Fortuna (roter Dress) gegen Heracles Almelo. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Testspiele sind ganz sicher nicht der entscheidende Maßstab für eine Mannschaft. Besonders dann, wenn viele Stammspieler nicht dabei sind. Umso bemerkenswerter jedoch, wenn sich bekannte Probleme auch in einem solchen Test zeigen. Was bei Fortuna gegen Almelo auffiel.

Donnerstags ab 14 Uhr ist nicht gerade ein Termin, an dem besonders viele Menschen die Zeit dafür aufbringen, sich ein Fußballspiel anzusehen. Deshalb sorgte es diesmal auch für keinen Proteststurm, dass Fortuna ihr Testspiel gegen Heracles Almelo zwar in der Arena, aber ohne Zuschauer ansetzte. Via Livestream konnten sich Fans ja von zu Hause aus zuschalten, wobei die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigten, dass etliche Anhänger offenbar die Zeit für eine Spielhälfte abzwackten und die andere schlabberten.

Pech nur für diejenigen, die sich dann die zweite Hälfte ausgesucht hatten. So schrieb Detlev Hulverscheidt: „Ich habe die erste Halbzeit verpasst, aber die zweite war stinklangweilig.“ So oder ähnlich äußerten sich einige nach dem 2:1-Erfolg der Düsseldorfer, der durch die Treffer von Thomas Pledl und Emmanuel Iyoha bereits zur Pause eingeleitet war.

Nun ist es natürlich kein Drama, wenn eine Fußballmannschaft in einem Testspiel nicht 90 Minuten lang mit Volldampf fährt. „In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht“, analysierte Trainer Christian Preußer durchaus zu Recht. „Wir waren drin, haben tolle Tore geschossen. Und für Toni Pledl und Emma Iyoha habe ich mich besonders gefreut. Das war ja auch die Zielsetzung: Dass die Jungs, die bisher weniger gespielt haben, zu Einsatzzeiten kommen. Das haben sie genutzt.“

Auffällig dann jedoch, dass nach der Pause fast nichts mehr ging. Sicher spielte dabei auch eine Rolle, dass Almelo angesichts des 0:2-Rückstands die Zügel etwas anzog, aber ganz so passiv hätte sich Fortuna dann nun auch wieder nicht präsentieren müssen. „In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, dass der Rhythmus verlorengeht“, sagte Preußer dazu. „Wir haben viele Wechsel vorgenommen, und dann hat der eine oder andere das erste Mal für uns gespielt. Das hat man dann auch gemerkt.“

Foto: Frederic Scheidemann 32 Bilder Fortuna Düsseldorf: die Verträge der Spieler

Damit spielte der Coach auf U19-Stürmer Ephraim Kalonji und U23-Mittelfeldspieler Tom Geerkens an, die ihre Debüts im Lizenzspielerteam feierten. An den beiden allein lag es indes ganz sicher nicht, dass der Faden so abrupt riss.

Das Bittere dabei war nicht die schwache zweite Hälfte, dafür ist ein Testspiel nicht relevant genug. Nachdenklich machte eher, dass diese Schwäche sich bereits wie ein roter Faden durch die gesamte Saison zieht. Mal ist es eine Spielhälfte, mal eine vergleichweise kurze Phase, deren Auswirkung dann allerdings fatal ist: Fortuna fehlt immer wieder die Konstanz. Es mangelt an der Fähigkeit, einen einmal eingeschlagenen Erfolgsweg über 90 Minuten weiterzugehen.

Foto: dpa/Carsten Rehder 35 Bilder Das sind die Social-Media-Weltmeister von Fortuna