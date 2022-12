Wintertransferperiode Diese Schwäche sollte Fortuna schnell beheben

Die längste Winterpause der deutschen Fußballgeschichte ist nun bereits mehr als fünf Wochen alt. Ein Ende ist dennoch nicht wirklich abzusehen. Zwar steigt Fortuna am 2. Januar wieder ins Training ein, aber das erste Zweitligaspiel steht erst am 27. Januar gegen den 1. FC Magdeburg an. Noch viel Zeit also, an der Verbesserung des Kaders zu arbeiten – in zwei Wochen wieder im Training, aber auch in der dann beginnenden Wintertransferperiode. Große Sprünge sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Düsseldorfer nicht drin, aber einige Problemsektoren der Hinrunde sollten die Verantwortlichen schon in den Fokus nehmen.