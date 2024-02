Im Spiel gegen Rostock Diese Schreckensbilanz will Fortuna unbedingt verbessern

Düsseldorf · Am Sonntagmittag erwartet die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune den Tabellenvorletzten Hansa Rostock in der Arena. Auf den ersten Blick sind die Düsseldorfer da klarer Favorit, aber bei genauerem Hinsehen zeigen sich einige Tücken. Welche Bilanz Sorgen bereitet. Was der Trainer sagt.

24.02.2024 , 07:02 Uhr

