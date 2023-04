Christian Weber im Gespräch Diese Schlüsse zieht Fortunas Sportdirektor aus dem Nürnberg-Spiel

Christian Weber ist in diesen Tagen gar nicht so einfach ans Telefon zu bekommen. Die heiße Phase der Gespräche zu den bevorstehenden Sommertransfers hat längst begonnen, das Handy des Fortuna-Sportdirektors droht phasenweise zu glühen. Die aufsehenerregenden Pläne des Zweitligisten in Sachen Ticketing haben die Nachfragen nicht geringer gemacht. Und dann muss sich Weber auch noch um Dinge kümmern, die er nun wirklich nicht auf dem Plan hatte – wie die indiskutable Vorstellung der Mannschaft bei der 0:2-Niederlage in Nürnberg.