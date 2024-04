Klassenerhalt rückt immer näher Diese Riesenqualität zieht sich durch den ganzen Kader von Fortunas U23

Es sind große Schrauben, an denen jeder drehen kann: der Einsatz, die Bereitschaft, alles zu geben – und sich auch in schwierigen Momenten nicht aufzugeben. Bei Fortunas Regionalliga-Fußballern stimmen diese „Grundtugenden“, wie Trainer Jens Langeneke sie nennt, von Woche zu Woche. Der 4:2 Sieg gegen Rot Weiss Ahlen ordnet sich in eine Reihe von Spielen ein, in denen die „Zwote“ über gewisse Phasen nicht ihre spielerische Qualität auf den Platz gebracht, diesen Makel aber über Leidenschaft und Einsatz nebensächlich gemacht hat.