Thioune zieht Vergleich mit Top-Trio Diese Qualitäten fehlen Fortuna gegenüber Darmstadt, Heidenheim und Hamburg

Im direkten Duell gegen Heidenheim hatte Ao Tanaka in der Schlussphase die Riesengelegenheit auf den Siegtreffer liegengelassen, am Freitagabend gegen die Hanseaten war es Daniel Ginczek. Was den Düsseldorfern also fehle, wenn man ihre Qualitäten und jene der drei Spitzenteams aufeinanderlegt? „Entweder das, was Darmstadt ganz gut kann: führen, aushalten und nicht mehr ganz so viel zulassen“, betonte Thioune. „Oder vielleicht das, was der HSV und insbesondere Heidenheim gut können: aus sehr wenig dann auch verdammt viel machen.“