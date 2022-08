Thiounes Aufgabe : Welche Qualität in Fortunas Spiel noch fehlt

Analyse Düsseldorf Nach sechs Spieltagen der Zweiten Liga hat sich Fortuna in der Tabelle in eine recht komfortable Position gespielt. Als Fünfter mit nur zwei Punkten Rückstand auf die Spitze ist das Thioune-Team in Schlagdistanz. Aber es war noch mehr drin. Warum die Düsseldorfer noch nicht ganz oben stehen.