Von Tanaka bis Janes Diese Fortunen waren vor Uchino bei den Olympischen Spielen

Mauritz, der 303 Pflichtspiele für die Düsseldorfer bestritt, nahm bereits vier Jahre zuvor in Helsinki an den Wettkämpfen teil und lief in zwei Partien für die deutsche Auswahl auf. Auch Fortuna-Legende Paul Janes war einst Olympionike, kam jedoch genauso wie Stanislaus Kobierski nicht zum Zuge. Allein der dritte Fortune im Kader für die Spiele 1936 in Berlin, Paul Mehl, spielte eine Partie. Der erste Düsseldorfer, der bei Olympia antrat, war Ernst Albrecht 1928 in Amsterdam, er gehörte zusammen mit Mehl, Kobierski und Janes zum Fortuna-Kader, der 1933 den deutschen Meistertitel gewann.