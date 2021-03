Kaan Ayhan

Wirklich übel nahm dem türkischen Nationalspieler niemand, dass er nach dem Abstieg 2020 ein Angebot des italienischen Serie-A-Klubs US Sassuolo annahm. Zu engagiert hatte Ayhan bei Fortuna gespielt und war trotz vieler Offerten lange geblieben. Optimal lief es bisher für ihn in Italien allerdings nicht: Sehr oft ist er in Sassuolo nur Reservist.