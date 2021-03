Der 18fümmenneunzich-Blog : Die Profis wären besser bei Fortuna geblieben

Nach dem trainingsfreien Dienstag startet am morgigen Mittwoch die heiße Phase der Vorbereitung auf Fortunas Zweitliga-Gastspiel beim SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr). Wegen der schweren Verletzung Thomas Pledls muss Trainer Uwe Rösler sein Team in jedem Fall umbauen. So könnte das Düsseldorfer Team ins Rennen gehen: