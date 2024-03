Vorzeitige Comebacks Diese Fortuna-Profis könnten schon gegen den HSV wieder auf dem Platz stehen

Rein spielerisch ist Fortuna so etwas wie eine Wundertüte. Selbst während einer Partie kann die Mannschaft so unterschiedliche Gesichter zeigen, dass man von Spielhälfte zu Spielhälfte vermuten könnte, das Team sei komplett ausgewechselt worden. Doch in einem anderen Punkt sind die Düsseldorfer so verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk: Es vergeht keine Woche ohne Hiobsbotschaft für den Kader.